عماد متعب: يجب تغيير حسام البدري في الوقت الحالي.. فيديو

أكد عماد متعب نجم الأهلي السابق ،ضرورة وضوح اتحاد الكرة مع حسام البدري بشأن بقاءه أو رحيله عن منتخب عماد متعب يجيب بصراحة: “لو عايزين نغير حسام البدري يبقي لازم دلوقتي خلال الوقت الحالي”.

وأضاف عماد متعب في تصريحات لـ أون تايم سبورت: “إذا اردنا التغيير فيجب إحداث ذلك في الوقت الحالي أو إعلان استمرار حسام البدري حتي نهاية المهمة بدلا من انتظار النتائج السلبية”.

وأكمل: "يجب وضوح القرار من اتحاد الكرة بشأن استمرار أو رحيل حسام البدري غير ذلك يصبح الوضع أكثر صعوبة علي البدري في العمل مع منتخب مصر".

حسام البدري

سقط منتخب مصر في فخ التعادل امام نظيره الجابون بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتولى حسام البدري مهمة تدريب منتخب مصر في 20 سبتمبر 2019 ولعب حتي الوقت الحالي 8 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في 4 مواجهات .

وصل راتب حسام البدري الي 800 ألف جنيه ويكون مجموع ما تقاضاه منذ توليه المهمة ما يقارب 19 مليون جنيه بين رواتب ومكافأة التأهل الي نهائيات كأس الأمم الافريقية 2022 .

منذ تولى حسام البدي مسئولية تدريب منتخب مصر وحتي شهر مارس 2021 حصل علي 14 مليون جنيه وبعدها تم زيادة الراتب الي 800 ألف جنيه بدلا من 730 ألف ليكون مجموع ما حصل منذ مارس وحتي الان 4 مليون و800 ألف جنيه



المباريات التي لعبها البدري

مصر 1- 1 كينيا

جزر القمر 0 -0 مصر

مصر 1- 0 توجو

توجو 1 – 3 مصر

كينيا 1 – 1 مصر

مصر 4 – 0 جزر القمر

مصر 1-0 أنجولا

الجابون 1-1 مصر