في ذكرى ميلاد رجاء الجداوي .. قصة معاناتها مع فيروس كورونا

تحل اليوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، نستعرض لكم أبرز المحطات في حياتها الفنية ورحلتها مع الفيروس من خلال التقرير التالي:

الإصابة بفيروس كورونا



أعلنت أميرة أبنة الفنانة رجاء الجداوى عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد في الرابع والعشرين من شهر مايو 2020 بعد انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية وعقب إصابتها وجهت رجاء الجداوي حديثها للمصريين محذرة إياهم من أن كورونا لا يفرق بين غني وفقير، قائلة: "أنا في المستشفى معايا كل الفئات وبلاش نضغط الدولة".

رجاء الجداوي

كما وجهت رجاء الجداوي رسالة صوتية للمصريين من مستشفى العزل في 26 مايو 2020، قائلة: "حبوا نفسكم وبلدكم وولادكم وخافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي انا فيه دلوقت"، وذلك في تسجيل صوتي لها، و كانت أول عينة من رجاء الجداوى فى 27 مايو 2020 لاختبار إصابتها بفيروس كورونا، وظهرت إيجابية في أول تحاليل معملية داخل العزل الصحى بالإسماعيلية وتحدث فى نفس اليوم أحد الأطباء المتابعين لحالتها قائلا : "إن العرض الشديد الذى تعانى منه رجاء الجداوى هو ارتفاع درجة الحرارة والتى وصلت إلى 39.6 درجة وتحدثت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوي عن حالتها، قائلة إن درجة حرارتها لم تنخفض وما زالت مرتفعة، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.



دخول رجاء الجداوى العناية المركزة



دخلت الفنانة رجاء الجداوى العناية المركزة بعد تدهور حالتها فى 2 يونيو 2020 حيث شعرت بضيق تنفس شديد وصداع وهبوط وقال الدكتور سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية، إن حالة الفنانة غير مستقرة وتحتاج إلى وضعها على جهاز تنفسى لا تداخلى، وهى المرحلة قبل الأخيرة من وضعها على جهاز التنفس بشكل كامل وفى 5 يونيو 2020، قال الأطباء إن حالة رجاء الجداوي تتحسن، بعد انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الأكسجين في الدم.

رجا الجداوي

حقن رجاء الجداوى بالبلازما



تم حقن الفنانة رجاء الجداوى بالبلازما وقالت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوى إن حالة والدتها غير مستقرة وتدعو للطاقم الطبى بشكل دائم، كما انها تشعر بتعب شديد ومن ثم ظهرت نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوى والتى جاءت إيجابية وأعلن الطاقم الطبي المعالج لرجاء الجداوى أنها تعاني من أزمات تنفسية حادة قد تؤثر على تعافيها رغم حقنها ببلازما المتعافين وتسبب أزمتها التنفسية فى وضعها على جهاز تنفس اختراقى خاصة بعد أن صرحت مصادر طبية بمستشفى العزل بأن الفنانة رجاء الجداوى فقدت الوعى بشكل كامل ونسبة الأكسجين فى الدم وصلت إلى 55%.

رجاء الجداوي

وفاة رجاء الجداوى

أكد الفريق الطبي المعالج تعرض رجاء الجداوي لانخفاض نسبة الأكسجين في الدم بسبب تمكن فيروس كورونا من الرئة، مما أدى إلى توقف عضلة القلب، وحاول الأطباء إنعاشها باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية دون استجابة، حتى توفت يوم 5 يوليو 2020.