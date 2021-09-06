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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحرارة تصل لـ42 .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين

الأرصاد
الأرصاد

كشف هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين ، حيث يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

 بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد ؛ حيث من المتوقع أن تكون العظمي على القاهرة 35-34 درجة .

 كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

 

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وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة،  على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
الإسكندرية 30 25
وادي النطرون 33 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 26
دمنهور 33 24
بلطيم 32 24
مطروح 29 24
السلوم 30 22
سيوة 34 20
بورسعيد 31 26
دمياط 31 26
الزقازيق 34 26
المنصورة 33 25
الإسماعيلية 34 24
السويس 33 25
العريش 31 25
رفح 30 24
رأس سدر 34 24
نخل 33 18
نويبع 36 28
طابا 34 25
كاترين 38 22
الطور 33 26
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 28
الفيوم 36 25
بني سويف 36 25
المنيا 36 22
أسيوط 37 23
سوهاج 38 23
قنا 41 26
الأقصر 42 26
أسوان 42 30
إدفو 42 30
أبوسمبل 42 31
الوادي الجديد 40 27
شلاتين 41 28
أبو رماد 41 28
حلايب 38 27
رأس حدربة 36 26

الأرصاد الطقس هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

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