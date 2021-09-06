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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تنظم اليوم 76 رحلة.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، الاثنين، 76 رحلة جوية لنقل قرابة 10 آلاف راكب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنظم مصر للطيران، 76 رحلة جوية بمعدل 54 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، عمَان، جوبا، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، الكويت، أثينا، مدريد، نيويورك، ميلانو، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، لارناكا، الخرطوم، بغداد.

كما تسير مصر للطيران، 18 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط ومرسي علم، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 952‪7 راكبا .

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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