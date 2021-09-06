كوريا الجنوبية تتطلع لاستئناف محادثات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع دول التعاون الخليجي

أعلنت وزارة التجارة بكوريا الجنوبية اليوم الإثنين أنها تهدف إلى استئناف المحادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) من أجل إقامة علاقات اقتصادية أعمق مع الشرق الأوسط بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.



وأكد وزير التجارة بكوريا الجنوبية "يو هان-كو" -في بيان أوردته وكالة الأنباء يونهاب- أن اتفاقية التجارة الحرة المتعددة الأطراف تلعب دورا حاسما في إقامة علاقات اقتصادية مستدامة والتعامل مع التغيرات في سلسلة التوريد العالمية وسط جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة تقيمان علاقات وثيقة في قطاعات الطاقة التقليدية، بما في ذلك الصناعات البترولية والنووية، وبناء على هذا التعاون، يحتاج البلدان إلى توسيع شراكتهما لتشمل الصناعات الناشئة، بما في ذلك الطاقة المستدامة.



ومن المخطط أن يلتقي "يو هان-كو" نظيره الإماراتي، وزير دولة للتجارة الخارجية "ثاني بن أحمد الزيودي" في وقت لاحق من اليوم عبر الفيديو لاقتراح استئناف المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.



يشار إلى أن كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي اتفقا على بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في عام 2007، لكن المحادثات ذات الصلة توقفت منذ عام 2009.