كوريا الجنوبية تسجل 1375 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم /الإثنين/ تسجيل 1375 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 261778 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء "يونهاب" تسجيل 6 حالات وفاة؛ لترتفع الوفيات إلى 2321 وفاة، موضحة فيما يخص التلقيح تلقى أكثر بقليل من 30 مليون شخص، أو 58.4% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص، جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير، وتم تطعيم حوالي 17.7 مليون شخص أو 34.6% بشكل كامل.

وأضافت أن السلطات الصحية قررت تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الحالية المستوى 4 في منطقة سول الكبرى، وهو الأعلى في النظام المكون من 4 مستويات، والمستوى 3 في المناطق الأخرى - حتى 3 أكتوبر القادم ، موضحة أن الحكومة تهدف إلى تطعيم 70% من السكان، أو 36 مليون شخص، بجرعاتهم الأولى حتى أواخر سبتمبر لتحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر.