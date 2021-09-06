كيف حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الأسماك.. شاهد

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، المذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن نجاحات مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك ، وكيف حققته.

وجاء في التقرير أن مصر نجحت في انشاء عدد كبير من مزارع الأسماك ، إلى جانب شق عدد كبير من التفريعات والتي رفعت من الإنتاج المصري.

وحققت مصر مراتب عالية من الإنتاج السمكي على مستوى افريقيا والعالم ، وتصدير الفائض منه للدول بالخارج .

ووصلت مصر للمركز الأول في افريقيا في انتاج الأسماك ، والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، وتبنت مصر في الفترة الأخيرة سياسة الاكتفاء الذاتي.

كشف الوزير المفوض ياسر مصطفى، رئيس المكتب التجاري بموسكو، عن أنه جارٍ الانتهاء من تسجيل 12 شركة مصرية تنتج الأسماك المصنعة بروسيا على أن تبدأ خلال أسابيع قليلة في التصدير بعد اتمام عملية الاعتماد والتسجيل.

ونوه "مصطفى"، بأنه تم خلال الأسبوع الماضي اتخاذ بعض الخطوات النهائية لعملية التسجيل على أن تبدأ التصدير فور الاعتماد النهائي.

وأضاف رئيس المكتب التجاري بموسكو، أن المكتب بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والحجز الزراعي في إطار استراتيجيته لتنويع تركيبة السلع المصدرة من مصر لروسيا إلى سلع غير تقليدية، عملت على ملف تصدير الأسماك للسوق الروسي منذ نحو عامين ونصف وقد تم تسجيل 8 شركات منذ بداية العام والتي بدأت التصدير وبلغ إجمالي حجم صادراتها نحو ثلث مليون دولار، متوقعا مضاعفة هذا الرقم لثلاثة أضعاف بنهاية العام الجاري.