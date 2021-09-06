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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة ابنة عم الفتاة الغارقة بـ بني سويف حزنا عليها

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

لفظت فتاة بمحافظة بني سويف أنفاسها الأخيرة حُزنا على وفاة ابنة عمها طالبة الثانوي التي لقيت مصرعها غرقا في مياه النيل بمركز الواسطى الثلاثاء الماضي.

 

وتداولت مواقع التواصل  الاجتماعي خبر وفاة  لمياء.م.ر،ابنة عم الطالبة منه حسين من شدة الحُزن على ابنة عمها التي لقيت مصرعها غرقًا في مياه النيل.

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وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى ببلاغ بغرق طالبة تدعى "منة حسين رجب" في مياه النيل بمدينة الواسطى، مساء الثلاثاء، ووجه بانتشال جثمانها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.

بني سويف التواصل الاجتماعي وزير الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي محافظة بني سويف مساعد وزير الداخلية مدينة الواسطى

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