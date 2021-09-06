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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عماد الدين حسين عن "أبواب الخير": تخفيف حدة الفقر مسألة أمن قومي.. شاهد

النائب عماد الدين
النائب عماد الدين حسين

قال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الهدف الرئيسي من مبادرة " حياة كريمة " الرئاسية هو التخفيف من حدة الفقر، متابعا: "مفيش دولة في العالم مفيهاش فقر".

 

وأضاف النائب عماد الدين حسين، خلال لقائه لـ برنامج  "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "الأولى": أن جميع دول العالم بها فقر، وتختلف نسبة الفقر من دولة لدولة، كما تختلف الاستراتيجيات المتبعة في كل دولة للتخفيف من حدته، معقبا: "تخفيف حدة الفقر مسألة أمن قومي".

 

وأشار "حسين" إلى أن تجاهل الطبقة الفقير بالمجتمعات يسبب الغضب والمشكلات الاجتماعية، ومشكلات داخل البيت الواحد، مسترسلا: "تخفيف الفقر عن شخص يحوله لشخص منتج قادر على أن يعول شخص آخر".

 

وأكمل: أي دولة مهما كانت قوية لا تستطيع وحدها مواجهة الفقر، ولا بد من تعاون المجتمع المدني مع القطاع الأهلي والخيري .

 

واستطرد: العمل الخيري مستوطن في مصر منذ آلاف السنين، ودور المجتمع المدني في الفترة الأخيرة زاد بنسبة كبيرة.

عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ حياة كريمة اخبار التوك شو

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