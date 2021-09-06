عماد الدين حسين عن "أبواب الخير": تخفيف حدة الفقر مسألة أمن قومي.. شاهد

قال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الهدف الرئيسي من مبادرة " حياة كريمة " الرئاسية هو التخفيف من حدة الفقر، متابعا: "مفيش دولة في العالم مفيهاش فقر".

وأضاف النائب عماد الدين حسين، خلال لقائه لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "الأولى": أن جميع دول العالم بها فقر، وتختلف نسبة الفقر من دولة لدولة، كما تختلف الاستراتيجيات المتبعة في كل دولة للتخفيف من حدته، معقبا: "تخفيف حدة الفقر مسألة أمن قومي".

وأشار "حسين" إلى أن تجاهل الطبقة الفقير بالمجتمعات يسبب الغضب والمشكلات الاجتماعية، ومشكلات داخل البيت الواحد، مسترسلا: "تخفيف الفقر عن شخص يحوله لشخص منتج قادر على أن يعول شخص آخر".

وأكمل: أي دولة مهما كانت قوية لا تستطيع وحدها مواجهة الفقر، ولا بد من تعاون المجتمع المدني مع القطاع الأهلي والخيري .

واستطرد: العمل الخيري مستوطن في مصر منذ آلاف السنين، ودور المجتمع المدني في الفترة الأخيرة زاد بنسبة كبيرة.