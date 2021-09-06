استشاري ذكورة : الضغط النفسي أهم أسباب فشل الحقن المجهري

كشف الدكتور ياسين الفقي ، استشاري الذكورة والضعف الجنسي بمركز " مصر للذكورة " ، أسباب انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي للرجل ، موضحا أنها أحد المشكلات الصعبة لدى المريض ، مشيرا إلى أن هناك أمل بنسبة 60% لحل تلك المشكلة عند الرجال، مكملا أن الضغط النفسي أهم الأسباب في فشل الحقن المجهري .

وأضاف الدكتور ياسين الفقي استشاري ذكورة، خلال لقائه مع برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن انعدام الحيوانات المنوية سببه عيب خلقي في الخصيتين يولد به الرجل ، أو مشكلات في الغدة النخامية ، وتابع : "عندنا 50 % من المترددين علينا عندهم مشكلة في انعدام حيوانات منوية " .

ونوه استشاري الذكورة الدكتور ياسين الفقي الى أن العلاج الإشعاعي و الكيماوي أحد أسباب انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي ، وكذلك إهمال مشكلة دوالي الخصيتين لفترة طويلة .

ولفت استشاري ذكورة، إلى أن بعض المرضى يعانون من انسداد بالانبوب التي تنقل الحيوانات المنوية ، مما يسبب العقم .