الأرصاد تعلن عن بداية موسم الأمطار على هذه المناطق غدا .. شاهد

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد ، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية ، وتحسنا ملحوظا في درجات الحرارة ، موضحة أن موجة الاستقرار في الطقس تستمر حتى نهاية الأسبوع .

وأضافت الدكتور إيمان شاكر، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية " المصرية " : أن متوسط درجات الحرارة على المحافظات الساحلية تتراوح بين 30 إلى 31 درجة مئوية للعظمى ، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 33 إلى 34 درجة مئوية للعظمى .، و40 درجة مئوية على جنوب البلاد .

وتابعت : تحسن الأحوال الجوية سببه المرتفع الجوي والذي يؤثر على المناطق الشمالية للبلاد ، ويجلب كتل هوائية من جنوب أوروبا تلطف الأجواء .

ونوهت أنه من المتوقع سقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية للبلاد ، خاصة مدن بورسعيد والسلوم .

وأوضحت أن غدا هو بداية موسم الأمطار الخفيفة على البلاد ، خصوصا مع اعتاب فصل الخريف .

القاهرة تسجل 33.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5-9-2021 ، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد، طقسا حارا على معظم محافظات البلاد، رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم



القاهرة العظمى 33 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23

الدقهلية العظمى 35 والصغرى 25

الغردقة العظمى 37 والصغرى 28

المنيا العظمى 35 والصغرى 22





