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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم "إيتوري" المسلح بالكونغو إلى 30 قتيلا

صدى البلد

 أعلنت مصادر محلية في الكونغو الديمقراطية وأخرى أممية ارتفاع حصيلة الهجوم المسلح الذي شنه عناصر من جماعة تحالف القوات الديقمراطية لتحرير الكونغو المسلحة في مقاطعة "إيتوري" شمال شرق البلاد إلى 30 قتيلا على الاقل.


وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الاثنين/ أن الحصيلة الأولية المعلنة أمس /الأحد/ كانت 14 مدنيا مقطوعي الرأس في تلال /تساني تساني/ و/ماباسانا/ في قرية /لونا سامبوكو/ الواقعة على الحدود مع إقليم شمال كيفو على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب "بونيا".


ويعتبر تحالف القوات الديمقراطية لتحرير الكونغو من الجماعات المسلحة الأكثر دموية في شرق البلاد، وهي جماعة متهمة بارتكاب مذابح بحق المدنيين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 6000 شخص منذ عام 2013.


يذكر أنه منذ 6 مايو الماضي، تم وضع إيتوري وشمال كيفو تحت الحصار وهو إجراء استثنائي يفترض أن يضع حدا لأنشطة تحالف القوات الديمقراطية والعديد من الجماعات الأخرى التي ترهب السكان في المنطقتين.

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