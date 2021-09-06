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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: تطعيم 224 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الاثنين، 224 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه علي مستوى المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة .

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 كما أوضح أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأكد " أنور" على مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

الطب البيطري بالغربية تحصينات الحمي القلاعية تنمية الثروة الحيوانية حمى الوادى المتصدع الخدمات البيطرية

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