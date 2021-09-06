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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإنتاج الحربى يتسلم شيكات صفقة البدرى من الأهلى

مصطفى البدرى
مصطفى البدرى

تسلم نادى الإنتاج الحربى صباح اليوم الشيكات الخاصة بالمقابل المادى لصفقة انتقال جناح الفريق مصطفى البدرى للنادى الأهلى .

وكشف مصدر داخل نادى الإنتاج الحربى لـ صدى البلد أن الأهلى أرسل شيكات قيمة صفقة الحصول على خدمات مصطفى البدرى لاعب الفريق وجارى الإتفاق بشأن لاعبى مواليد 99  بالقلعة الحمراء الذين سينتقلون للفريق العسكرى ضمن الصفقة .

وحصل الأهلى على عقد مصطفى البدرى لمدة 5 مواسم مقبلة مقابل 7 ملايين جنيه بجانب 3 لاعبين من فريق 99 بالقلعة الحمراء ضمن الصفقة .

كما وضع مسئولو الإنتاج الحربى بندا فى العقد يقضى بحصولهم على 15% من عائد بيع مصطفى البدرى لأى نادى أخر .

وحسم مصطفى البدرى لاعب الإنتاج الحربى مصيره بالعودة لأحضان النادى الأهلى فى الموسم الجديد بالتوقيع للقلعة الحمراء الأمر الذى جعل مسئولى ناديه يوافقون على عرض الأهلى فى ظل رغبة اللاعب .

وكانت أندية الزمالك وفاركو تسعى مع الأهلى للفوز بخدمات مصطفى البدرى قبل أن ينجح الأخير فى الفوز بالصفقة.

وسجل مصطفى البدرى 11 هدفا هذا الموسم بفانلة الإنتاج الحربى حيث لعب من قبل لأندية كيما أسوان وأسوان قبل أن يلتحق بناشئ الأهلى مواليد 97 بعقد لمدة 5 مواسم ولكن تم بيعه عقب موسم واحد فقط للإنتاج الحربى .

وابرم مسئولى الأهلى 4 صفقات قوية قبل التعاقد مع مصطفى البدرى لاعب الإنتاج الحربى بدأها بالجنوب إفريقى بيرسى تاو والموزمبيقى لويس ميكيسونى ومهاجم سموحة حسام حسن وجناح انبى كريم فؤاد .

وهبط فريق الإنتاج الحربى هذا الموسم لدورى الممتاز ب بعدما فشل فى البقاء بدورى الأضواء والشهرة .

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