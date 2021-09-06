روسيا والصين تبدأن إنتاج طائرة مشتركة منافسة لـ"بوينج" و"إيرباص"

ذكرت تقارير صحفية أن الصين بدأت إنتاج أول طائرة مدنية صممها بشكل مشترك مهندسون روس وصينيون، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنافس هذه الطائرة ذات الهيكل العريض "C929" طائرة بوينج "787 دريملاينر".



وأوضحت قناة " روسيا اليوم" الفضائية الروسية اليوم /الاثنين/ أن الخبر المتعلق بإنتاج هذه الطائرة نُشر بواسطة تقرير لصحيفة "جيهفانج اليومية"، وهي الصحيفة الرسمية للجنة شنغهاي للحزب الشيوعي الصيني .



يُذكر أن المهندس العام لمؤسسة الطائرات التجارية الصينية "كوماك"، يانج تشيجانج، أعلن في وقت سابق أن تصنيع الطائرة طويلة المدى وعريضة الهيكل "C929" سيبدأ في العام الجاري.



يُشار إلى أنه تم في عام 2017 إنشاء الشركة الصينية الروسية الدولية للطائرات التجارية "CRAIC"، وهي مشروع مشترك بين روسيا والصين بهدف إنتاج طائرة نفاثة للتنافس مع الاحتكار الثنائي لشركتي "بوينج" و"إيرباص" والحصول على حصة 10% على الأقل من السوق العالمية للطائرات .



وتم الكشف عن النموذج الأولي للطائرة في افتتاح معرض دولي للطيران في الصين في 2018، ومن المتوقع أن تقوم الطائرة الجديدة برحلتها الأولى في عام 2023، ومن المخطط أن تتسع الطائرة لـ 280 راكبا، وأن تكون مخصصة للمسافات البعيدة، حيث سيكون بإمكانها تنفيذ رحلات لمسافة 12 ألف كيلومتر، وهذا يضعها في منافسة مباشرة مع طائرتي "بوينج 787" وإيرباص “A350”.