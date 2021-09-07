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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

درية شرف الدين تكشف أهم التحديات التى تواجه المؤسسات الإعلامية المعاصرة

درية شرف الدين، رئيس
درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

قالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المؤسسات الإعلامية والصحفية تحتاج إلى دعم كبير ، مشددة على أنه يجب على هذه المؤسسات تغيير أساليبها وأدواتها ، والإتجاه إلى الأخذ بأساليب أخرى جديدة ، والمأخوذ بها فى دول العالم أجمع .

 

وأضافت “ شرف الدين” فى حوارها  لـ" صدى البلد" أن  الجميع يسمع أن هناك تراجع للصحافة الورقية ، التلفزيون ، الإذاعة التقليدية ، لكن التجارب و الزمن علمنا الآتي : ليست هناك وسيلة إعلامية تقتل الوسيلة الجديدة ، الوسيلة الجديدة تحاول الإعتماد على القديمة ، ومن ثم  ابتكار الجديد ، المسألة هنا أن كل وسيلة تستفيد من الجديد وتضيف إليها لكن الصحافة الورقيه لن تتوقف .

 

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أكدت أهمية نشر الحقائق..درية شرف الدين : حرب الشائعات أكبر تحد لـ جهاز الإعلام 

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قيمة وطنية كبيرة..درية شرف الدين : ليس من السهل خلق إعلام مواز لـ "ماسبيرو"

 

كما أشارت رئيس إعلام البرلمان إلى  أنه يجب على المؤسسات الإعلامية وحياديتها، الإلتزام بمعايير المهنة، ومقتضيات الأمن القومى وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال الصحافة والإعلام ، واحترام الوسائل الإعلامية لتلك الحقوق، مع ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة، أو تقييدها أو الإضرار بها مع منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام، وضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية.

درية شرف الدين لجنة الثقافة مجلس النواب المؤسسات الإعلامية حقوق الملكية الفكرية الصحافة

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