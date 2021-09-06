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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هونج جين: دور متزايد للسفراء الرقميين في تعزيز العلاقات بين مصر وكوريا

صدى البلد

أكد السفير الكوري بالقاهرة هونج جين ووك، على أهمية الدبلوماسية العامة فيما يتصل بتعزيز التبادل والتفاهم المتبادل بين الشعبين المصري والكوري، من أجل علاقات ثنائية مستدامة.

 

وأكد السفير الكوري، خلال احتفالية تنصيب السفراء الرقميين بين مصر وكوريا الجنوبية بأحد فنادق القاهرة ، على أن التحول الرقمي أصاب كافة مناحي الحياة ولا سيما في ظل وباء كورونا، وهو ما يعزز من أهمية ودور السفراء الرقميين أكثر من أي وقت مضى من أجل تدعيم صورة كوريا والثقافة الكورية بشكل خلاق في الفضاء الإلكتروني لمصر.

 

وقدم السفير الكوري، شهادات التعيين للسفراء الرقميين، وحثهم على بذل الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

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ثقافة بورسعيد تستضيف ورشة "السلف المؤقتة"

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معرض فنون تشكيلية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين في أسيوط

 

وتم اختيار 15 سفيراً رقمياً من بين أكثر من ثلاثة آلاف شخص تقدموا للفوز بهذا المنصب الفخري.

 

ويتمثل الدور الرئيسي للسفير الرقمي بين البلدين في تعزيز وعي الشعب المصري وفهمه للثقافة الكورية والعلاقات الثنائية بين مصر وكوريا من خلال إثراء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وتويتر، إلخ.

 

علاوة على ذلك، سيتم دعوة السفراء الرقميين للمشاركة في مختلف فاعليات السفارة، فضلاً عن العمل كمجموعة استشارية لأنشطة قسم الدبلوماسية العامة بالسفارة.

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التحول الرقمي العلاقات الثنائية وسائل التواصل الإجتماعي فنون تشكيلية ثقافة أحمد بهاء الدين هونج جين ووك السفير الكوري مصر وكوريا الجنوبية تعزيز العلاقات العلاقات الثقافية

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