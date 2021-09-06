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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يلمح إلى رحيل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر ويعلن البديل

حسام البدري
حسام البدري

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق أن هناك اتجاها داخل اتحاد الكرة لإقالة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول عقب الأداء غير الجيد الذى تم الظهور به خلال الجولتين الماضيتين من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال إبراهيم سعيد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "اتجاه لرحيل حسام البدرى ولكن القرار تحت الدراسة.. الكلام على تولى حسام حسن أو إيهاب جلال".

وأضاف: "أرشح حسام حسن لتولى تدريب منتخب مصر هو الأحق رغم خلافاتى معاه الماضية".

وفى الإطار ذاته، تجاهل حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الغضب الجماهيري ضده والمطالب بإقالته من تدريب الفراعنة عقب التعادل أمام الجابون بهدف.

وتعادل منتخب مصر أمام الجابون بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وهو ما أدى إلى ارتفاع رصيد الفراعنة إلى 4 نقاط محتلا بها صدارة المجموعة.
 

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ويرى البدري أن الدعوات التى تشير إلى إقالته من تدريب منتخب مصر غير واقعية وفقا للأرقام التى حققها بعد أن تمكن من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون خارج الديار بالإضافة إلى حسم التأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية المقبلة .

وبدأ حسام البدري التحضير لمواجهتى منتخب مصر المقبلين أمام ليبيا فى الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ، ومن المقرر أن يقدم المدير الفنى روشتة لاتحاد الكرة بإعداد المنتخب خلال الفترة المقبلة .

 

وعلى جانب أخر ، يعقد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم جلسة مع مسئولى اتحاد الكرة من أجل تحديد مصير الدورى الممتاز وموعد انطلاقه .

ويرغب البدرى فى انطلاق الدورى الممتاز أواخر شهر سبتمبر الجارى من أجل خوض اللاعبين عدد من المباريات الرسمية قبل الدخول فى معسكر مغلق أوائل شهر أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباراتى ليبيا فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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البدري يتجاهل دعوات إقالته من تدريب منتخب مصر ويبدأ التحضير لمواجهتي ليبيا

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