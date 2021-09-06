جامعة الزقازيق تكشف عن استعدادتها لإستقبال العام الجديد.. إليك التفاصيل

قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إن جميع الجامعات مستعدة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد من حيث التجهيزات والصيانة ومراجعة كل الجداول والمواعيد، مشيرًا إلى أن جميع الكتب ستكون إلكترونية ولن يتم تسليم أية كتب ورقية بعد الآن.

وأضاف الدكتور عثمان شعلان خلال مداخلة هاتفية علي قناة " دي أم سي"، أنه تم أيضًا العمل على التجهيزات المناسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، مسترسلًا أن جميع التجهيزات ستكون على أكمل وجه مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار الدكتور عثمان شعلان إلى أن جامعة الزقازيق كانت من أول الجامعات التي بدأت التطعيم ضد فيروس كورونا ، حيث وصلت نسبة التطعيم إلى حوالي 28 ألف طالب كمرحلة أولى و2000 طالب كمرحلة ثانية ومتبقي حوالي 140 ألف طالب سيتم تطعيمهم خلال هذا الشهر.

وتابع الدكتور عثمان شعلان، أنه يوجد العديد من الكليات الجديدة داخل الحرم الجامعي منها ، كلية علوم ذوي الإعاقة، مضيفًا أنه يوجد معامل مخصصة تساعد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ويتم تأهيلهم وتثقيف أهالي الطلاب أيضًا.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق، أن هناك 41 قرية من محافظة الشرقية تشارك في مبادرة " حياة كريمة"، موجهًا شكره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا المشروع الضخم الذي لم يسبق له مثيل .



