إعلان جهاز فني جديد للمنتخب.. قرارات عاجلة لاتحاد الكرة في اجتماعه الطارئ

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم، اليوم الإثنين، برئاسة أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده لإعلان الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وسادت حالة من الغضب الشديد ضد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى بعد الأداء الهزيل للمنتخب أمام الجابون فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 .