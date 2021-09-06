أبو الغيط يبحث تقييم الوضع في الجزائر

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعي والبيئى الجزائرى رضا تير، وذلك بمقر الأمانة العامة.

وقال رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعي والبيئي بدولة الجزائر رضا تير فى مؤتمر صحفى له عقب اللقاء، أن لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تطرق لتقييم الوضع في الجزائر والمنطقة ودور الجامعة العربية في تقديم حلول للازمات الحالية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أن المناقشات مع الأمين العام تطرقت إلى العلاقات القوية بين الجامعة والجزائر في ظل وجود ديناميكية كبيرة بين الجانبين.

وأوضح أن الجزائر ستنظم اجتماعا للجمعية العامة لرابطة المجالس المعنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية فى الجزائر يومى 22-23 نوفمبر المقبل، حيث وجه الدعوة للأمين العام للمشاركة في فاعلياته.

وأضاف أن هذه الرابطة انشئت في 2015 بهدف مساعدة السلطات التنفيذية والتشريعية في الدول العربية، فى إعداد المخططات والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل دولة.

وتطرق تير إلى الدور الذى يقوم به المجلس على المستويات الدولية والإقليمية لتشجيع دور المجتمع المدني والقطاع الخاص للإسهام في مشاريع التنمية الحديثة، ودوره في التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية من خلال تشجيع الحوار الاجتماعي لتحقيق الانسجام بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهو الحكومات والعمال وأرباب العمل.

ويرى المسؤول الجزائري تير إنه يمكن إحياء الرابطة الوطنية للمجالس الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى الدول العربية وعلى مستوى القارة الأفريقية.

وأضاف أن المباحثات مع الأمين العام تطرقت إلى كيفية تنمية الاستثمارات البينية في الدول العربية، حيث أعرب عن ترحيبه بالأفكار والمبادرات في إطار الجامعة العربية التي من شأنها تطوير هذا الإتجاه والذى يتوافق مع سياسات الجزائر والتي اتجهت نحو تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتسمح بتدفق المزيد من الاستثمارات.