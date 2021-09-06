مايا دياب تصدم الجمهور بتغير كبير في ملامحها.. هل أجرت عملية تجميل؟

أثارت الفنانة مايا دياب، جدلاً واسعاً في الساعات الماضية، بعد ظهورها الأخير بشكل مختلف على ستورى صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام”.

وظهرت مايا دياب بملامح مختلفة، صدمت الجمهور بتغير شكلها، لافتين إلى أنّ إجراء عمليات التجميل غيرت ملامحها تماما.

وطرح كل من مايا دياب ومحمود الليثي الديو الغنائي " حطالي روج " وهي أول أغنيه يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا بالهجة المصرية.

وأغنية "حطالي روج" من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media، وتم تصوير الفيديو الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت.

علي صعيد آخر ، تعمل الشركة علي طرح باقي أغاني الالبوم خلال الفترة المقبلة عبر قناتها علي يوتيوب ومنصات الأغاني، وتعاونت فيه مايا مع نخبة من المع الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي وهادي شرارة توما.

وأعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن موعد طرح أغنيتها الجديدة التي تجمعها بالمطرب محمود الليثي وتحمل اسم "حطالي روج".

ونشرت مايا دياب صورة عبر حسابها علي انستجرام وكتبت" #حطالي_روج ، أول أغاني ألبومي المصري الجديد "أكتر شوية" 🔥 ديو مع #محمود_الليثي#مايا_دياب"

وسبق أن قدمت مايا دياب أكثر من دويتو أشهرهم مع رامي عياش، زياد برجي، جيسون ديرولو، فيما سبق وقدم الليثي دويتو مع بوسي أغنية "الو الو" وهو من انتاج أيضا Craft Media، هذا بخلاف تقديم دويتوهات مع نجوم آخرين سواء في أعمال سينمائية او أغاني منفردة.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال مايا كان من خلال أغنية " وطني اللي جاي " والتي قدمتها في ذكري احداث انفجار مرفأ بيروت في ٤أغسطس الماضي .

تفاصيل إطلالة الفنانة مايا دياب

شاركت الفنانة مايا دياب؛ جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة أثارت بها الجدل.

وتألقت الفنانة مايا دياب؛ بإطلالة أنيقة ومميزة مثيرة خطفت بها الأنظار مُرتدية فستاناً باللون الأورنج الفاتح الستان مكشوف الصدر والأكتاف وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.