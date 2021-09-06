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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الراحة.. بيراميدز يستأنف تدريباته الأربعاء

تاكيس جونياس
تاكيس جونياس

قرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز استئناف التدريبات مرة أخرى بداية من مساء الأربعاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون منذ انتهاء الدوري الممتاز والفوز الأخير على غزل المحلة بستة أهداف دون مقابل.

ومنح تاكيس جونياس لاعبي الفريق راحة سلبية لالتقاط الأنفاس قبل العودة مجددا للتدريبات خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بعدم إقامة أي مباريات رسمية حتى يوم ٢١ سبتمبر الجاري.

ويؤدي الفريق تدريباته بملعب الدفاع الجوي طبقا لخطة إعداد يضعها الجهاز الفني انتظارا لتحديد اتحاد الكرة لشكل المنافسات المقبلة وتحديد موعد انطلاق الدوري في نسخته الجديدة وكذلك موعد استكمال بطولة كأس مصر.

أكد نادي بيراميدز، أنه لم يحدث أي تفاوض بين رئيسه التنفيذي المهندس ممدوح عيد ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، بشأن قائد الفريق عبد الله السعيد.

وأشار نادي بيراميدز، في بيان رسمي إلى أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله في ظل عقد ساري بين النادي ونجمه، مشيرا إلى أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق.

وشدد نادي بيراميدز على العلاقة الطيبة بينه وبين كافة الأندية المصرية، وخاصة نادي الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسئولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب مصر والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم، وعليه فإن النادي لن يقبل التفاوض بشأن قائده وهذا الباب مغلق نهائيا.

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