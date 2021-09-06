عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان في جلسة تصوير جديدة عبر إنستجرام

صدى البلد

نشر الفنان محمد رمضان صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد رمضان بإطلالة كاجوال، وبنظارة شمسية وتسريحة شعر ملفتة نال إعجاب متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا.

وعلى الجانب الآخر، نشر الفنان محمد رمضان، صورة له وأخرى لبيان رسمي صادر من نقابة المهن التمثيلية اللبنانية حول الجدل المثار عن الدكتوراه الفخرية.

ونشر  محمد رمضان، مقطع  فيديو جديد من أحد اللقاءات التليفزيونية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال  محمد رمضان من خلال اللقاء: “أعمل شيء انت مؤمن ومقتنع به ودارسه كويس، كما قال علي  كرم الله وجهه الوعي قبل السعي، اقعد مع نفسك و فكر أنا عايز ايه من الدنيا”.

وعلق علي الفيديو قائلا: “ثقة في الله النجاح، جمعة مباركة يا شباب”.


وكان قد أعلن الفنان محمد رمضان سبب إلغاء حفله الثاني الذي كان مقرر إقامته في مدينة العلمين، الأسبوع المقبل، في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال محمد رمضان خلال  الفيديو: "أعتذر لجمهوري الغالي عن إلغاء حفلة الخميس القادم بمدينة العلمين الجديدة.. السبب ليس أجري المادي كما ترددت الشائعات.. السبب أمني؛ لأن مساحة مكان الحفلة لا تستوعب جمهوري".

وأوضح محمد رمضان في الفيديو: "إدارة المدينة أبلغوني أن شعبيتي لا تسمح بإقامة الحفل في مكان يستوعب فقط 3000 شخص"، موجها الشكر لهم على رؤيتهم الأمنية التي تفوقه بكثير، بحسب وصفه.

محمد رمضان أحدث أعمال محمد رمضان أعمال محمد رمضان الفنية أغنية محمد رمضان الجديدة أزمة محمد رمضان اخبار محمد رمضان

ترشيحاتنا

هاني سرحان يكشف لصدى البلد تطورات حالته الصحية بعد اصابته بكورونا

علامة على المصالحة.. بابا الفاتيكان يرد على انتقادات إسرائيلية لتصريحاته

محمد بن سلمان يكشف عن مشروع جديد يحيي قلب السعودية

العسومي: القمة البرلمانية العالمية بفيينا ستناقش مبادرتنا بشأن مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل

مجلس الوزراء الكويتي يقرر عودة الجماهير للملاعب بداية من الموسم الجديد

تطورات جديدة في قضية اغتصاب نجم مانشستر سيتى لـ 3 سيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

عاجل.. إقالة حسام البدري وجهازه الفني من منتخب مصر

حسام حسن.. شوبير يفجر مفاجأة حول مدرب منتخب مصر القادم | شاهد

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

ننشر الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة 2021

3 أخطاء ارتكبها حسام البدري أمام الجابون أشعلت نار الغضب ضده.. تحليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

فيديو

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ