محمد رمضان في جلسة تصوير جديدة عبر إنستجرام

نشر الفنان محمد رمضان صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد رمضان بإطلالة كاجوال، وبنظارة شمسية وتسريحة شعر ملفتة نال إعجاب متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا.

وعلى الجانب الآخر، نشر الفنان محمد رمضان، صورة له وأخرى لبيان رسمي صادر من نقابة المهن التمثيلية اللبنانية حول الجدل المثار عن الدكتوراه الفخرية.

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو جديد من أحد اللقاءات التليفزيونية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال محمد رمضان من خلال اللقاء: “أعمل شيء انت مؤمن ومقتنع به ودارسه كويس، كما قال علي كرم الله وجهه الوعي قبل السعي، اقعد مع نفسك و فكر أنا عايز ايه من الدنيا”.

وعلق علي الفيديو قائلا: “ثقة في الله النجاح، جمعة مباركة يا شباب”.



وكان قد أعلن الفنان محمد رمضان سبب إلغاء حفله الثاني الذي كان مقرر إقامته في مدينة العلمين، الأسبوع المقبل، في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال محمد رمضان خلال الفيديو: "أعتذر لجمهوري الغالي عن إلغاء حفلة الخميس القادم بمدينة العلمين الجديدة.. السبب ليس أجري المادي كما ترددت الشائعات.. السبب أمني؛ لأن مساحة مكان الحفلة لا تستوعب جمهوري".

وأوضح محمد رمضان في الفيديو: "إدارة المدينة أبلغوني أن شعبيتي لا تسمح بإقامة الحفل في مكان يستوعب فقط 3000 شخص"، موجها الشكر لهم على رؤيتهم الأمنية التي تفوقه بكثير، بحسب وصفه.