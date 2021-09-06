مران الزمالك .. كارتيرون يعقد جلسة سريعة مع اللاعبين

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتحدث كارتيرون مع اللاعبين في حضور أسامة نبيه المدرب العام، عن بعض الأمور الفنية التى ينوي تنفيذها خلال التدريبات اليوم.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس الأحد بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية داخل الصالة الدولية بمقر النادي على هامش التدريبات مساء اليوم الإثنين، ضمن برنامج موضوع استعدادا للفترة المقبلة.

وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومعاونوه على هذه الفقرة والتى جاءت عبارة عن استشفاء بجانب بعض التدريبات التأهيلية والبدنية الأخرى.

ويحصل المغربي محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك الذي انتهت إعارته لفريق الوداد المغربي على تأشيرة السفر لمصر اليوم ، بعدما طلب الجهاز الفني عودة اللاعب للانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع أوناجم في الأيام المقبلة لحسم ملف تجديد عقده خاصة وأن تعاقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.