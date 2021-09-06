عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز شباب جديدة بقورص وأبو رقبة ضمن مبادرة حياة كريمة في المنوفية

صدى البلد

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية الانتهاء من أعمال حفر الأساسات ووضع طبقة الإحلال الخاصة بإنشاء مركز شباب قورص وكذا مركز شباب أبو رقبة التابعان للوحدة المحلية بقورص، ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري أشمون، بحضور مجدي تحسين رئيس الوحدة المحلية بقورص، والشركة المنفذة للمبادرة.

 

 وأكد سرور أن مركز شباب قورص سيقام علي مساحة حوالي 1500م² ويضم ملعب ومبنى إداري ، كما جاري إنشاء مركز شباب أبو رقبة الذي سيقام علي مساحة حوالي 2100م² ويضم أيضا ملعب ومبني إداري.

وأشار سرور إلي أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع ، وليصبح مكاناً يليق بأهالي القريتين لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية .

من جانبة أكد سرور، علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.

FB_IMG_1630950263644
FB_IMG_1630950263644
FB_IMG_1630950261669
FB_IMG_1630950261669
FB_IMG_1630950259275
FB_IMG_1630950259275
FB_IMG_1630950255010
FB_IMG_1630950255010
FB_IMG_1630950257370
FB_IMG_1630950257370
FB_IMG_1630950252697
FB_IMG_1630950252697
FB_IMG_1630950244243
FB_IMG_1630950244243
حياة كريمة المنوفية اشمون محافظة المنوفية اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

طالبان تدعو أنجيلا ميركل لزيارة أفغانستان

لقطة صادمة.. رضا عبد العال يلطُم على الهواء بسبب حسام البدري

الزوجة الثانية والثالثة.. زوج منة عرفة يثير الجدل بصورة تجمعها بطليقته

حسام حسن وميدو.. فكري صالح يرشح الأنسب لقيادة المنتخب خلفا لـ البدري

الاحتفال بالذكرى الثانية للسيامة الأسقفية لنيافة الأنبا دانيال

سيد علي عن راتب حسام البدري: صحفي 40 عاما ومجمعتش هذا المبلغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

أول تعليق من محمد صلاح علي قرار اقالة حسام البدري

لاعب ليفربول السابق:محمد صلاح سيرحل إلى باريس سان جيرمان في هذا الموعد

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

عاجل.. إقالة حسام البدري وجهازه الفني من منتخب مصر

تعليق مثير من خالد الغندور على إقالة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

فيديو

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ