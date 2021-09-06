مراكز شباب جديدة بقورص وأبو رقبة ضمن مبادرة حياة كريمة في المنوفية

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية الانتهاء من أعمال حفر الأساسات ووضع طبقة الإحلال الخاصة بإنشاء مركز شباب قورص وكذا مركز شباب أبو رقبة التابعان للوحدة المحلية بقورص، ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري أشمون، بحضور مجدي تحسين رئيس الوحدة المحلية بقورص، والشركة المنفذة للمبادرة.

وأكد سرور أن مركز شباب قورص سيقام علي مساحة حوالي 1500م² ويضم ملعب ومبنى إداري ، كما جاري إنشاء مركز شباب أبو رقبة الذي سيقام علي مساحة حوالي 2100م² ويضم أيضا ملعب ومبني إداري.

وأشار سرور إلي أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع ، وليصبح مكاناً يليق بأهالي القريتين لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية .

من جانبة أكد سرور، علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.

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