هبة مجدي تسترجع ذكريات الشتاء بـ فيديو على إنستجرام

نشرت الفنانة هبة مجدي مقطع فيديو جديد تسترجع فيه ذكرياتها مع فصل الشتاء، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “وحشتني الشتاء”.

وظهرت هبة مجدي باطلالة شتوية أنيقة مع الحمام الطائر بالشارع، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا، ونالت اعجاب وتعليقات الكثيرين.

آخر مشاركات هبة مجدي كان مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



وشاركت هبة مجدي مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.



المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.