تاو يشارك في انتصار جنوب افريقيا على غانا.. وليبيريا تفوز على أفريقيا الوسطى

فاز منتخب جنوب افريقيا على نظيره الغاني بهدف دون مقابل، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق بونجوكول هلونجواني في الدقيقة 83، ليمنح منتخب “ البافانا بافانا” نقاط المباراة الثلاث.

وشارك بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي في المباراة مع منتخب جنوب أفريقيا، قبل استبداله في الدقيقة 77.

وكان بيرسي تاو قد سجل هدفًا لجنوب أفريقيا في الدقيقة 37 بضربة رأسية رائعة، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب جنوب أفريقيا للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، فيما توقف رصيد منتخب غانا عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة الثالثة، فاز منتخب ليبيريا على أفريقيا الوسطى بهدف نظيف، ليحصد أول 3 نقاط له في التصفيات.