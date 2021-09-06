الولايات المتحدة تساعد 4 مواطنين على مغادرة أفغانستان برا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ساعدت أربعة من مواطنيها في مغادرة أفغانستان عبر عبور الحدود البرية اليوم الاثنين.

وقال المسؤول الأمريكي، في بيان اليوم الاثنين “قمنا بتسهيل المغادرة الآمنة لأربعة مواطنين أمريكيين من أفغانستان عبر طريق بري، وكان موظفو السفارة الأمريكية حاضرين للترحيب بهم عند عبورهم خارج أفغانستان”.

ودخلت أفغانستان مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية في أعقاب سيطرة حركة طالبان الإرهابية على البلاد في منتصف أغسطس.

وعلى الرغم من تأكيدات طالبان بأن المبعوثين الأجانب لن يتعرضوا للأذى ، قامت العديد من الدول بإجلاء مواطنيها وموظفيها الدبلوماسيين، وكذلك الأفغان الذين تعاونوا معهم.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن واشنطن تحافظ على اتصالات مع الرعايا الأمريكيين الذين بقوا في البلاد ولكنهم يرغبون في المغادرة.