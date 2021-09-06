عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق السعيد: الاختيارات السيئة للاعبي المنتخب أدت إلى صعوبة المبارة مع الجابون

طارق السعيد
طارق السعيد

قال الكابتن طارق السعيد نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، إن مبارة المنتخب المصري أمس أوضحت بشكل مباشر عدم وجود تنظيم وتخطيط من قبل الجهاز الفني.


وأكد الكابتن طارق سعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» أن سوء اختيار اللاعبين أدى إلى صعوبة المبارة مع الجابون وهذا غير متوقع من المنتخب المصري الذي يضم أفضل اللاعبين على المستوى الإفريقي.

 

وأضاف أن هدف التعادل مع الجابون ارتكز بشكل أساسي على الحظ وليس على اللعب الجيد للمنتخب، لذا إقالة حسام البدري من منصبه أولى الخطوات نحو الإصلاح الرياضي.

 

وبعد ساعات من إقالة مدرب المنتخب المصري حسام البدري، وجه قائد المنتخب محمد صلاح، رسالة لمدربه السابق.

 

وبعد نتائج باهتة في افتتاح حملة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة المدرب الوطني حسام البدري.


وكتب صلاح على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: " حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي".

وخاض صلاح مباراته الأخيرة تحت قيادة البدري، مساء الأحد، في لقاء مصر أمام الغابون، الذي انتهى بنتيجة 1-1.

حسام البدري الحدث اليوم الجهاز الفنى طارق سعيد الجابون

ترشيحاتنا

قائد انقلاب غينيا: القادة السابقون ممنوعون من المغادرة دون إذن السلطات الجديدة

وزير المالية: نستهدف تحصيل تريليون جنيه من الضرائب

القومي للبحوث: متعافون من كورونا أصيبوا بضبابية المخ

الحضرى وشوقى وضياء.. شوبير يكشف عن المرشحين لمعاونة مدرب المنتخب

بإمكانيات تهدد عرش تسلا.. شاهد أيلاشن فريدوم موديل 2022 الكهربائية

ضوابط إعطاء الزكاة لراغبي الزواج للحد من العنوسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

أول تعليق من محمد صلاح علي قرار اقالة حسام البدري

لقطة صادمة.. رضا عبد العال يلطُم على الهواء بسبب حسام البدري

من الشلل الدماغي إلى أمازون العالمية .. عادل شعبان لـ صدى البلد: مصر بوابة أفريقيا وأكبر سوق في الشرق الأوسط ولابد من تغيير الصورة النمطية لنا

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

ميرفت أمين لـ صدى البلد: أنا بخير ولم يصبني مكروه من حريق العمارة

لاعب ليفربول السابق:محمد صلاح سيرحل إلى باريس سان جيرمان في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

فيديو

تفاصيل عملية تحرير طفل أسيوط المختطف ومصرع أحد المتهمين في تبادل إطلاق نار

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ