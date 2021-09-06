طارق السعيد: الاختيارات السيئة للاعبي المنتخب أدت إلى صعوبة المبارة مع الجابون

قال الكابتن طارق السعيد نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، إن مبارة المنتخب المصري أمس أوضحت بشكل مباشر عدم وجود تنظيم وتخطيط من قبل الجهاز الفني.



وأكد الكابتن طارق سعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» أن سوء اختيار اللاعبين أدى إلى صعوبة المبارة مع الجابون وهذا غير متوقع من المنتخب المصري الذي يضم أفضل اللاعبين على المستوى الإفريقي.

وأضاف أن هدف التعادل مع الجابون ارتكز بشكل أساسي على الحظ وليس على اللعب الجيد للمنتخب، لذا إقالة حسام البدري من منصبه أولى الخطوات نحو الإصلاح الرياضي.

وبعد ساعات من إقالة مدرب المنتخب المصري حسام البدري، وجه قائد المنتخب محمد صلاح، رسالة لمدربه السابق.

وبعد نتائج باهتة في افتتاح حملة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة المدرب الوطني حسام البدري.



وكتب صلاح على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: " حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي".

وخاض صلاح مباراته الأخيرة تحت قيادة البدري، مساء الأحد، في لقاء مصر أمام الغابون، الذي انتهى بنتيجة 1-1.