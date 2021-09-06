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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات منتظرة بعد نهاية فترة التوقف الدولي

محمد صلاح
محمد صلاح

يعيش العالم في الوقت الحالي، فترة التوقف الدولي، وهي الفترة التي تتوقف فيها المباريات في الدوريات والمسابقات الخاصة بالأندية، لإتاحة المجال أمام خوض الاستحقاقات الدولية لمختلف المنتخبات.

وفي فترة التوقف الدولية، تُقام التصفيات المؤهلة لكأس العالم  قطر 2022 عن مختلف القارات، في انتظار نهايتها من أجل العودة للمتعة المتمثلة في المباريات القوية للأندية.

وفي هذا التقرير، نستعرض مباريات قوية منتظرة بعد نهاية فترة التوقف الدولية.

  • ليستر ضد مانشستر سيتي يوم السبت المقبل الموافق 11 سبتمبر في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي
  • يوفنتوس ضد نابولي، يوم السبت المقبل الموافق 11 سبتمبر في الجولة الثالثة للدوري الإيطالي
  • برشلونة ضد إشبيلية يوم السبت المقبل الموافق 11 سبتمبر في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني.
  • برشلونة ضد بايرن ميونخ يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر في الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا
  • إنتر ضد ريال مدريد يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر في الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا
  • ليفربول ضد ميلان يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر في الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا
ليفربول برشلونة ريال مدريد مانشستر سيتي دوري المجموعات بايرن ميونخ اشبيلية كأس العالم يوفنتوس برشلونة ضد إشبيلية

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