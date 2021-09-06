مباريات منتظرة بعد نهاية فترة التوقف الدولي

يعيش العالم في الوقت الحالي، فترة التوقف الدولي، وهي الفترة التي تتوقف فيها المباريات في الدوريات والمسابقات الخاصة بالأندية، لإتاحة المجال أمام خوض الاستحقاقات الدولية لمختلف المنتخبات.

وفي فترة التوقف الدولية، تُقام التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 عن مختلف القارات، في انتظار نهايتها من أجل العودة للمتعة المتمثلة في المباريات القوية للأندية.

وفي هذا التقرير، نستعرض مباريات قوية منتظرة بعد نهاية فترة التوقف الدولية.