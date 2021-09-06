تمويل يصل إلى مليوني جنيه.. كبّر مشروعك ووفّر فرص عمل لأهلك

تحرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين وعلى تشجيع المشروعات الخاصة، والتى تعمل على تشغيل الكثير من العمالة، الأمر الذى يوفر فرص عمل للشباب في أماكن سكنهم .

وتوفر الدولة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع 5 بنوك فرصا لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة والكبيرة من خلال مبادرة مشروعك لتمويل المشروعات ويبدأ التمويل من 25 الف جنيه حتى مليونى جنيه.

لا يقتصر دور مشروعك فقط على التمويل المالى للمشروعات، ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للشباب والتكليف بأن يتم حصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

وتبلغ مقرات مشروعك 260 مقرا في جميع المحافظات تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك والإشراف الشخصي من جانب المحافظ لتذليل المعوقات.

ويعمل مشروعك حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ويشجع المواطنين على الإقبال على العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنها تعمل من خلال “مشروعك” على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة تطوير الريف المصرى، مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القرى المستهدفة، إضافة إلى المساهمة فى دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن توفير الأراضي المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة “شغلك جنب قريتك”، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر يونيو 2021 الماضى في تنفيذ 15 ألفا و635 مشروعا بقروض 500 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 197 ألف مشروع بقروض 19,5 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,9 مليون فرصة عمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بـ 23,916 مشروعا، تليها محافظة سوهاج بـ 23,798 مشروع، ثم محافظة بنى سويف بـ 17,031 مشروعا، ثم محافظة البحيرة بـ 16,630 مشروعا ثم الدقهلية بـ 16,263 مشروعا، ثم محافظة الشرقية بـ 13,599 مشروعا.