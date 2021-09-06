عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تمويل يصل إلى مليوني جنيه.. كبّر مشروعك ووفّر فرص عمل لأهلك

مصانع صغيرة
مصانع صغيرة

تحرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين وعلى تشجيع المشروعات الخاصة، والتى تعمل على تشغيل الكثير من العمالة، الأمر الذى يوفر فرص عمل للشباب في أماكن سكنهم .

 

وتوفر الدولة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع 5 بنوك فرصا لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة والكبيرة من خلال مبادرة مشروعك لتمويل المشروعات ويبدأ التمويل من 25 الف جنيه حتى مليونى جنيه.

 

لا يقتصر دور مشروعك فقط على التمويل المالى للمشروعات، ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للشباب والتكليف بأن يتم حصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

 

وتبلغ  مقرات مشروعك 260 مقرا في جميع المحافظات تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك والإشراف الشخصي من جانب المحافظ لتذليل المعوقات.

 

ويعمل مشروعك حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ويشجع المواطنين على الإقبال على العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

 

 وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنها تعمل من خلال “مشروعك” على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة تطوير الريف المصرى، مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القرى المستهدفة، إضافة إلى المساهمة فى دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن توفير الأراضي المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية  واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة “شغلك جنب قريتك”، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم.

 

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر يونيو 2021 الماضى في تنفيذ 15 ألفا و635 مشروعا بقروض 500 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 197 ألف مشروع بقروض  19,5 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,9 مليون فرصة عمل.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بـ 23,916 مشروعا، تليها محافظة سوهاج بـ 23,798 مشروع، ثم محافظة بنى سويف بـ 17,031 مشروعا، ثم محافظة البحيرة بـ 16,630 مشروعا ثم الدقهلية بـ 16,263 مشروعا، ثم محافظة الشرقية بـ 13,599 مشروعا.

 

مشروعك فرص عمل حياة كريمة وزارة التنمية المحلية المشروعات الصغيرة المتوسطة

موضوعات متعلقة

القمامة والإشغالات تتصدر.. شعراوي: حل 77% من شكاوى أغسطس الماضي لـ صوتك مسموع

تنفيذ 16 ألف مشروع للشباب بتكلفة 2.482 مليار جنيه ضمن مبادرة "مشروعك" بالشرقية

ترشيحاتنا

قائد انقلاب غينيا: القادة السابقون ممنوعون من المغادرة دون إذن السلطات الجديدة

وزير المالية: نستهدف تحصيل تريليون جنيه من الضرائب

القومي للبحوث: متعافون من كورونا أصيبوا بضبابية المخ

الحضرى وشوقى وضياء.. شوبير يكشف عن المرشحين لمعاونة مدرب المنتخب

بإمكانيات تهدد عرش تسلا.. شاهد أيلاشن فريدوم موديل 2022 الكهربائية

ضوابط إعطاء الزكاة لراغبي الزواج للحد من العنوسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

أول تعليق من محمد صلاح علي قرار اقالة حسام البدري

لقطة صادمة.. رضا عبد العال يلطُم على الهواء بسبب حسام البدري

من الشلل الدماغي إلى أمازون العالمية .. عادل شعبان لـ صدى البلد: مصر بوابة أفريقيا وأكبر سوق في الشرق الأوسط ولابد من تغيير الصورة النمطية لنا

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

ميرفت أمين لـ صدى البلد: أنا بخير ولم يصبني مكروه من حريق العمارة

لاعب ليفربول السابق:محمد صلاح سيرحل إلى باريس سان جيرمان في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

فيديو

تفاصيل عملية تحرير طفل أسيوط المختطف ومصرع أحد المتهمين في تبادل إطلاق نار

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ