أراء الجماهير في انتقال عبدالله السعيد إلي الزمالك.. فيديو

رصدت عدسة موقع"صدى البلد" أراء الجماهير في شوارع مصر حول إنتقال عبداللة السعيد الي فريفق الزمالك .

وقال "محمد أحمد" أنة يؤيد انتقال عبدالله السعيد إلي فريق الزمالك لأنه يعتبر إضافة كبيرة للنادي وللفريق، مؤكداً أهمية رحيل جنش بسبب أزمتة الأخيرة مع نادى الزمالك.

ونوه "خالد منصور" إلى أن عبد الله السعيد من اللاعبين أصحاب التاريخ في كرة القدم ما يؤهله إلي نادى الزمالك، مطالبا رحيل عواد من النادي يعتبر الأفضل.

وأشار" فهد خيري " إلي أن عبد الله السعيد يتبقي له من العمر عامان حتي يعتزل فنقله إلي نادى الزمالك يعتبر إضافة له في نهاية حياته الكروية .

وأختتم " حسن خالد" بأن فريق نادى الزمالك يحتاج الي اللاعب عبدالله السعيد بعد دخول النادي بطولة أفريقيا، مشددا على ضرورة رحيل جنش كثرة مشاكل .