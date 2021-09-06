بعد 39 عامًا في غيبوبة.. وفاة جان بيير آدامز لاعب منتخب فرنسا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفاة لاعبه السابق جان بيير آدامز بعد دخوله في غيبوبة لمدة 39 عامًا.

ونشر نادي باريس سان جيرمان بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه أن بيير آدامز وافته المنية، صباح اليوم الاثنين في إحدى المستشفيات.

ووُلد بيير آدامز في السنغال، ولعب مع نيم ثم انتقل لنيس، ومنه لباريس سان جيرمان حيث لعب معهم بين عامي 1977، و1979.

وانتقل جان بيير آدامز لشالون عام 1981، حيث كانت آخر محطاته الكروية، حيث تعرض لإصابة في الركبة، ليخضع لعملية جراحية، لكن أحد الأطباء قام بتخديره بشكل خاطئ، ليدخل في غيبوبة لمدة 39 عامًا.

ولعب جان بيير آدامز مع منتخب فرنسا الأول في 22 مباراة رسمية.