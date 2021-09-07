19 سبتمبر.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن اتخاذ القرارات وحل المشكلات

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الـ"أون لاين" عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



ومن هذه الدورات؛ دورة تدريبية حول اتخاذ القرارات وحل المشكلات، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والإثنين 19 و20 سبتمبر 2021.



ونوه المركز بأنه يتم التسجيل في هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط:

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

جدير بالذكر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، وخطة وزارة التعليم العالى فى هذا الشأن واستراتيجية جامعة حلوان لتحقيق هذا الهدف، استكملت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة حلوان سلسلة الدورات التدريبية، وحرصاً من جامعة حلوان على تدريب العاملين على هذه المنظومة، تم تنظيم دورة تدريبية أون لاين عن التحول الرقمي عبر برنامج زووم، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان.

حاضر في الدورة التدريبية الدكتورة منال محمود خيرى أستاذ مناهج واستراتيجيات العلوم الاقتصادية بكلية التربية جامعة حلوان.

أكد ماجد نجم، حرص جامعة حلوان واهتمامها البالغ بإتاحة الفرص لكل منتسبي الجامعة للتدريب وتأهيلهم بما يتواكب مع اتجاهات الدولة، واستراتيجية الجامعة نحو التحول الرقمي، لذا تنظم إدارة التنظيم والإدارة بالجامعة سلسلة من الدورات التدريبية فى المجالات التي تسهم في زيادة الإنتاجية في العمل، وإنجاز الأعمال بأفضل الطرق الممكنة،وتحقيق رضا العملاء و والارتقاء بالخدمات والمساهمة فى إحراز تقدما ملموسا يدفع بالمتدربين إلى تطوير المنظومة ونشر ثقافتها بين اقرانهم بما يحقق الأهداف المنشودة من أجل أن تتحول الجامعة إلى جامعة رقمية ذكية.

تضمنت الدورة التدريبية تعريف التحول الرقمى بأنه عملية مستمرة تقوم بها المنشأت للتكيف مع متطلبات عملائها ومنسوبيها المتغيرة عبر الاستفادة من القدرات الرقمية وصولا إلى نماذج عمل جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية، منتجات جديدة لتحسين الأداء التنظيمي، خدمات جديدة لتحسين تجربة العملاء.