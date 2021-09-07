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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إشادة برلمانية بإقالة حسام البدري وجهازه الفني من منتخب مصر.. نواب: جاء في الوقت المناسب.. ومطالب باختيار مدرب أجنبي ذي كفاءة

منتخب مصر
منتخب مصر

رئيس رياضة النواب: حسام البدري لم يترك بصمة مع الأهلي أو المنتخب

برلمانية عن إقالة حسام البدرى: أساء استغلال اللاعبين الدوليين والمحليين
عضو رياضة النواب يطالب باختيارمدير فني أجنبي لتدريب منتخب مصر
 

 

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة

 

وفي هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن  قرار  إقالة حسام البدري جاء نتيجة الأداء والنتائج السيئة للمنتخب وعدم وجود خطة واضحة، بالاضافة الى عدم وجود تجانس بين اللاعبين، وغياب الروح الجماعية التي كنا نشهدها من قبل، لذلك كان من الضروري أن تتخذ اللجنة الثلاثية هذا القرار لإنقاذ المنتخب من النتائج السيئة التي كان سيشهدها المنتخب الفترة القادمة.

 

أكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قرار اتحاد الكرة، بإقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب بقيادة حسام البدري جاء في الوقت المناسب.

وقال "حسين" في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن قرار  إقالة حسام البدري جاء نتيجة الأداء والنتائج السيئة للمنتخب وعدم وجود خطة واضحة، بالاضافة الى عدم وجود تجانس بين اللاعبين، وغياب الروح الجماعية التي كنا نشهدها من قبل، لذلك كان من الضروري أن تتخذ اللجنة الثلاثية هذا القرار لإنقاذ المنتخب من النتائج السيئة التي كان سيشهدها المنتخب الفترة القادمة.
 

وأوضح رئيس شباب النواب، أن حسام البدري لم يضع بصمته سواء مع الأهلي أو مع المنتخب، وقرار اللجنة الثلاثية جاء نتيجة الأداء السئ الذي ظهر به المنتخب خلال مباريات متراكمة وليس فقط في مباراة أمس"، مشيرا إلى أن تصريحات حسام البدري عقب التعادل مع الغابون كانت مبررات غير منطقية.


نحتاج إلى مدير فني هجومي

 

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن منتخب مصر يحتاج إلى مدير فني يستطيع إدارة المبارايات بشكل هجومي وليس دفاعي، خاصةً وأننا نمتلك أفضل اللاعبين في إفريقيا، لذلك ليس من المنطقي أن نظل ندافع طوال المباراة ونعتمد على لاعب يقوم بخطف هجمة مرتدة لإحراز الهدف والفوز بالمباراة دون تقديم مستوى فني يشيد به الجميع.



وأوضح النائب محمود حسين، أن هناك أكثر من 3 مدربين في مصر لديهم اللمحة الهجومية ويستحقون أن يأخذوا الفرصة الحقيقية لقيادة المنتخب، فهم على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.

 

كما، أشاد عمرو السنباطى عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

 

وقال “السنباطى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذا القرار حكيم جدا وجاء فى الوقت المناسب نتيجة الأداء الاقل من الضعيف للمنتخب المصرى، لافتا إلى ضرورة إيجاد بديل جاهز قادر على السير بالمنتخب المصرى فى الطريق الصحيح وبالاداء المعهود للمنتخب.

 

مدرب أجنبى كفء

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هذا البديل مدرب أجنبى كفء للوصول إلى كأس العالم وقادر على استكمال مسيرة العطاء وضرورة الخروج عن بلطقة الاسامى المتكررة داخل تشكيل المنتخب ووضع أسماء جديدة لديها ما يؤهلها لخوض مباريات كأس العالم ورفع اسم مصر في السماء.

 

ورد النائب على السؤال الخاص بهل كان هناك مجاملات فى اختيار اللاعبين قائلا:" نتيجة المجاملات الاقالة وعاوزين مدير فني يقود المنتخب للصالح العام".

 

ومن جانبها، علقت أية مدنى عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النوب على قرار اتحاد الكرة، بإقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب بقيادة حسام البدري، قائلة:" المنتخب الوطنى يعلو ولا شئ يعلوه".

 

وقالت «مدنى» فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المنتخب الوطنى دائما فى المقدمة وتاتى خلفه الأندية المحلية، ولا شك أن أغلب المدربين الوطنيين أثبتوا كفاءة في تدريب المنتخب المصري لكرة القدم، إلا كابتن حسام البدري فلم يحالفه التوفيق وظهر المنتخب المصري معه في أسوأ ظهور، مهددا مكانة الفراعنة في الوسط الكروي الدولي، وبالرغم من وجود لاعبين دوليين ومحليين على مستوى عال.

 

لم يستغل اللاعبين الدوليين

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الكابتن حسام البدرى أساء استغلال اللاعبين الدوليين والمحليين وتوظيفهم فى الملعب بالشكل المطلوب ولم يتمكن من احتوائهم وبث روح الحماس فيهم، فظهروا في صورة لا تليق بنا، وكان ذلك واضحا في المبارتين الاخيرتين للمنتخب.. ولا مجال هنا للبحث عن حجج نتحجج بها فالشعب المصري ذواق ممتاز لكرة القدم وفاهم جيد لظروفها.

 

وتابعت النائبة حديثها:" خطوة جيدة من الاتحاد المصري عندما انصت لصيحنا وتدخل لنجدة منتخبنا .. آملين من الله ان يوفقهم في اختيار مدرب وجهاز فني يعي حجم مسئولية تدريب منتخبنا الوطني المصري".

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