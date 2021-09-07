سكان عقار بحدائق أكتوبر يشكون من صاحب حضانة مخالفة

تقدم سكان عمارة ٢٩٢ الواقعة فى البوابة الأولى لرئيس حى الهرم من تحويل أحد السكان شقة لحضانة بالمخالفة للقانون .

جاء نص الشكوى التى تقدم بها السكان إلى موقع صدى البلد كالاتى : نحن سكان عمارة ٢٩٢ الواقعة في البوابة الأولى بحدائق الأهرام نشتكى من تعنت أحد سكان العمارة -أ.ط- الذي حول شقته بالدور السادس -وهو دور مخالف- الى حضانة بدون ترخيص.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قام بتحويل مدخل العمارة الي مخزن بوضع ثلاجة ولافتات وأخشاب وآخرها قام بوضع ماكينة تصوير وطباعة لسبب غير معلوم ومثير للشك ولم يفصح عنه وعندما قام أحد السكان -الذي وضعت أمام شقته ماكينة التصوير - بطلب رفع ماكينة التصوير والطباعة لأن وضعها هكذا غير قانوني ومثير للشك في ظل ما تشهده البلاد قام صاحب الماكينة بالصراخ بطريقة هيسترية قائلا: بلغ عني يا سيدي وصورني انا قدامك أهو.

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