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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عقار بحدائق أكتوبر يشكون من صاحب حضانة مخالفة

صدى البلد

تقدم سكان عمارة ٢٩٢ الواقعة فى البوابة الأولى لرئيس حى الهرم من تحويل أحد السكان شقة لحضانة بالمخالفة للقانون .

جاء نص  الشكوى التى تقدم بها السكان إلى موقع صدى البلد كالاتى : نحن سكان عمارة ٢٩٢  الواقعة في البوابة الأولى بحدائق الأهرام  نشتكى من تعنت أحد سكان العمارة -أ.ط- الذي حول شقته بالدور السادس -وهو دور مخالف- الى حضانة بدون ترخيص.

 

 ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قام بتحويل مدخل العمارة الي مخزن بوضع ثلاجة ولافتات وأخشاب وآخرها قام بوضع ماكينة تصوير  وطباعة لسبب غير معلوم  ومثير للشك ولم يفصح عنه وعندما قام أحد السكان -الذي وضعت أمام شقته ماكينة التصوير - بطلب رفع ماكينة التصوير والطباعة لأن وضعها هكذا غير قانوني ومثير للشك في ظل ما تشهده البلاد قام صاحب الماكينة بالصراخ بطريقة هيسترية قائلا: بلغ عني يا سيدي وصورني انا قدامك أهو.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائمًا على خدمة المواطن أولاً من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويُناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوّه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع مُتطلباتهم والرد على شكاواهم.

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