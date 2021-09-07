أخبار التعليم .. انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2021.. وإعلام القاهرة تعقد اليوم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الشروط والأوراق المطلوبة للقبول بـ كلية الزراعة جامعة القاهرة

تسعى كلية الزراعة جامعة القاهرة؛ لإعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا في مجالات الزراعة وعلوم الحياة، من خلال تقديم برامج وأنشطة وخدمات متميزة في التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2021 .. غدا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب غدا الأربعاء وتستمر هذه المرحلة حتى يوم الأحد.

"بنات عين شمس": اليوم آخر فرصة لتقديم الالتماسات

أكدت كلية البنات جامعة عين شمس، أنه سوف يتم غلق باب التقدم للالتماسات لجميع الفرق التي ظهرت نتائجها حتي الآن وهم طالبات الفرق الرابعة وجميع الفرق التربوية والفرقة الأولى، وذلك اليوم الثلاثاء ولن يلتفت للالتماسات التى ترد بعد هذه الفترة.

تنسيق الجامعات ٢٠٢١.. "إعلام القاهرة" تعقد اليوم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

اعلنت كلية الاعلام بجامعة القاهرة، عن عقد اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة والمحولين من كليات غير مناظرة اليوم الثلاثاء الساعة ١٠ صباحاً بكلية الإعلام جامعة القاهرة .