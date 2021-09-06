جونز هوبكنز: أمريكا تسجل 316% زيادة بمعدل الاصابات اليومية بكورونا عن العام الماضي

سجلت الإصابات اليومية بـ فيروس كورونا أكثر من أربعة أضعاف ما كانت تشهده الولايات المتحدة في عيد العمال العام الماضي، أو زيادة بنسبة 316٪ ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، بينما شهدت الوفيات اليومية ارتفاعا بمقدار اعلى مرتين تقريبًا.

ويلقى باللوم على متغير دلتا شديد العدوى ومجموعة من الأمريكيين الذين يرفضون اللقاحات التي يسهل الوصول إليها والتي يتدافع معظم العالم النامي بشدة للحصول عليها.

وأظهرت بيانات الخدمات الصحية والإنسانية في الولايات المتحدة ارتفاع عدد حالات الاستشفاء بنسبة 158٪ عن العام الماضي.

وتزدحم بعض المستشفيات الأمريكية بمرضى كوفيد 19 لدرجة أن الأطباء قد يضطرون قريبًا إلى اتخاذ قرارات مصيرية بشأن من يحصل على سرير وحدة العناية المركزة.

وقال الدكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الامريكية، لشبكة CNN: “نحن قريبون بشكل خطير، وسيتعين عليك اتخاذ بعض الخيارات الصعبة للغاية”

ووصلت الأزمة إلى ولاية ميسيسيبي، الولاية التي لديها أقل معدل تطعيم في البلاد عند 38٪.

وفي المركز الطبي بجامعة ميسيسيبي، تفوق غرفة الطوارئ ووحدة العناية المركزة طاقتها، وجميع مرضى كورونا تقريبًا.

ووصفت ريزا مورياريتي، نائبة الرئيس التنفيذي لقسم الطوارئ بالمستشفى، المشهد في المستشفيات بـ “المأزق” بسبب ازدحام أسرة المرضى في الممرات وكثرة المرضى الذين يعالجون في غرف الفرز.

وقالت مورياريتي: “تترك العمل في نهاية اليوم مرهقًا فقط بسبب الجهد الذي يتطلبه الموقف مع الأشخاص الذين لا يهتمون بأنفسهم ولا الأشخاص من حولهم”.