الصليب الأحمر: نعمل مع قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ

قال رئيس إقليمي بمنظمة الصليب الأحمر اختيار أسلانوف، اليوم الإثنين، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل مع قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناجورنو-كاراباخ لحل الأزمات الإنسانية هناك.



وأشار أسلانوف -حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه "منذ وصول قوات حفظ السلام الروسية إلى المنطقة، نعمل ونتعاون معها باستمرار".



وأوضح أسلانوف أنه في الوقت الحالي تتركز الجهود على البحث عن جثث الجنود الذين قُتلوا خلال النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان، حيث يتم بعد ذلك إرجاعها إلى عائلات الجنود.



وأضاف أسلانوف أن "القضايا الإنسانية الأخرى التي يتم معالجتها وسط الوضع الحالي تتضمن تطوير البنية التحتية التي تدمرت خلال النزاع وكذلك بناء منازل خاصة وخدمات أخرى".



جدير بالذكر أنه منذ 10 نوفمبر 2020، دخل النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان هدنة كاملة ووقف لإطلاق النار في منطقة ناجورنو-كاراباخ، بموجب البيان المشترك للرؤوساء الروسي والأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني.