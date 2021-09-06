المصريين الأحرار يشارك في تنظيم المواطنين لتلقي لقاح كورونا بالبحيرة

شاركت أمانة حزب المصريين الأحرار بمركز بدر في محافظة البحيرة، تنظيم المواطنين ومساعدة مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، في إطار دور التعاون الحزبي لخدمة المجتمع بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وإشراف أحمد حمودة أمين الحزب بالبحيرة وعضو الهيئة العليا.

وقاد فريق الحزب لتنظيم الوافدين ياسر خاطر أمين مركز بدر وعضو الهيئة العليا، وبحضور الدكتور صلاح سراج مدير الإدارة الصحية بالمركز، وعلى هامش المشاركة ناقش الحزب عدد من الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية للأهالي.

وأشاد "خاطر" بجهود منظومة الصحة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم وتوفير اللقاحات للوقاية من الفيروس القاتل، معربا عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة من جانب مدير الإدارة الصحية ومتابعته كافة الأمور لخدمة الأهالي.