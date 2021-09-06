محمود عبدالمغنى يدعم حسام حسن لـ تدريب منتخب مصر .. شاهد

دعم الفنان محمود عبد المغنى ، الكابتن حسام حسن لـ تدريب منتخب مصر ، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع “ انستجرام ”.

وعلق محمود عبد المغنى قائلا “ الأحق...بقيادة منتخب مصر...#حسام_حسن #منتخب_مصر ”.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.



فيما أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تعيين فينجادا لقيادة المنتخب الأول خلفا لـ حسام البدري.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" الإعلان بعد قليل فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر".