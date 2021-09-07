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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عمليات التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ لـ لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2021

عمليات التعليم
عمليات التعليم

تتابع الان غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وصول أوراق أسئلة امتحانات الفيزياء والتاريخ التي سيؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم ، إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، استعدادا لبدء توزيعها على طلاب الثانوية العامة في العاشرة صباحا.

ويتم نقل جميع أوراق أسئلة واجابة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في حراسة مشددة بالتعاون مع كافة الجهات السيادية في الدولة.

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ويؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021، طلاب الثانوية العامة (بشعبتيها علوم ورياضيات) امتحان الدور الثاني في مادة "الفيزياء" بإجمالي عدد   33158 طالب/ طالبة.

كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في التاريخ بإجمالي عدد 22201 طالب وطالبة، 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان الدور الثاني في "مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)" بإجمالي عدد 29 طالب/طالبة.

ومن جانبها شددت وزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 ، قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، كالتالي:

  • تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.
     
  • أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.
  • الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.
  • سيتم حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.
  • التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.
     

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة 2021 الراسبين في 3 مواد لن يكون لهم أحقية في دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، سيخوضها عدد 160 ألف طالب و طالبة على مستوى الجمهورية. 

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