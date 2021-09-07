رسميا.. قرار بتعيين المستشار خالد أبو بكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمس الاثنين، قرارًا بتكليف المحامي الدولي خالد أبوبكر، بمهام مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية والعلاقات الدولية.

جاء ذلك عقب نجاح لجنة التفاوض في إنهاء أزمة السفينة إيفر جيفن عن طريق المفاوضات مع الأطراف المعنية.

من جهته، رحب المحامي الدولي بهذا التكليف وأبدى استعداده لقبول هذه المهمة متطوعا، معربا عن تطلعه للعمل مع قيادة الهيئة وكل العاملين بها بالشكل الذي يهدف تحقيق سائر مصالح هيئة قناة السويس.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، أصدر، مايو الماضي، قرارًا بانضمام المحامي الدولي خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إلى اللجنة المُشكلة من قِبَل الهيئة لإدارة الملف القانوني والتفاوضي والإعلامي لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN والقيام بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.

ورأس بالفعل المستشار خالد ابو بكر، لجنة دفاع هيئة قناة السويس، خلال سير قضية سفينة الحاويات البنمية أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، ومناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا الشأن.

