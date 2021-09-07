مدحت العدل: المستشار الثقافي لسفارة اليونان كان بيلعب معايا كرة شوارع شبرا.. فيديو

حل الكاتب والسيناريست مدحت العدل، ضيفا على الإعلامية "إسعاد يونس"، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقال "مدحت العدل"،: "أهل شبرا يعرفون بعضهم في الغربة، بنتقابل في أي مكان في العالم بنقرب من بعض"، مردفا: "أهل شبرا واخدين على التعامل مع الآخر، ونتقبل الآخر بأي شكل وأي صفة ودين كأنه واحد مننا".



وأضاف: "شبرا بتاخد الناس تعصرهم وتطلعهم شبراويه"، لافتا: "المستشار الثقافي لسفارة اليونان في مصر كان بيعلب معايا كرة في الشارع في شبرا، وإحنا كنا العائلة المسلمة الوحيدة في عمارة كلها مسيحين"، مؤكدا: "الاختلاف والتعامل مع الشخص المختلف وتقبله سمة من سمات أهل شبرا".



وتستضيف إسعاد يونس بجانب السيناريست مدحت العدل الكثير من أصحاب المطاعم المشهورة في منطقة شبرا، حيث تستقبل أصحاب مطاعم أسماك، وكشري، وحواوشي والعديد من الأنواع المختلفة من الحلويات الشرقية.

و تحل الفنانة اسعاد يونس ضيفة على برنامج “سهرانيين” مع الفنان امير كرارة يوم الاربعاء المقبل.

تتحدث إسعاد يونس خلال الحلقة عن مسيرتها الفنية، وعملها في التمثيل والإنتاج وتقديم البرامج، فضلا عن علاقتها بعدد من نجوم الفن، والمواقف الطريفة التي جمعته ببعضهم، على رأسهم الفنان سمير غانم في كواليس فيلم "يارب ولد".

اختارت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس الاعلامية والفنانة زهرة رامى لتجسيد أدوار حياتها الفنية فى برنامج سهرانين الليلة تقديم الفنان المتميز أمير كرارة.

وتغنى زهرة رامى أشهر أغانى الفنانة الكبيرة إسعاد يونس .

