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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم اجتماع: انخفاض معدلات الزواج والطلاق في 2021

الزواج - صورة تعبيرية
الزواج - صورة تعبيرية

قال الدكتور خالد عبد الفتاح رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة حلوان، إنه وفقا  لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، هناك حالة طلاق لكل 5 حالات زواج، والعام الحالي نشهد انخفاض في معدلات الزواج والطلاق .


وأضاف خالد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :"  الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية أثرت على الزواج وخاصة ارتفاع تكاليف الزواج ".

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وتابع خالد عبد الفتاح :"   تاثير غلاء المعيشة وارتفاع نفقات الزواج وتوفير مسكن الزواج يؤثر على عدد حالات الزواج ".

 

وأكمل خالد عبد الفتاح : "التراجع في معدلات الطلاق يعكس مجهودات الدولة ووزارة التضامن  الاجتماعي في إطلاق برامج توعية المقبلين على الزواج لتقليل معدلات الطلاق ومهم برنامج مودة ".


 

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