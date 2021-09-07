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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

زي الكتاب ما بيقول.. مدحت العدل: الطبقة الوسطى المصرية موجودة في شبرا.. فيديو

مدحت العدل
مدحت العدل

حل الكاتب والسيناريست مدحت العدل، ضيفا على الإعلامية "إسعاد يونس"، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".


وقال "مدحت العدل"،: "الطبقة الوسطى المصرية زي ما اتقال في الكتاب موجودة في شبرا، الناس اللي متمسكة بالعادات والتقاليد المنفتحين والمتدينين التدين المصري الوسطي"، مردفا: "لا يوجد عنصرية طبقية".


وأشار: "شبرا عاش بها الكثير من الفنانين مثل شيرين ويوسف شعبان وبليغ حمدي وحسين رياض وغيرهم من الفنانين"، لافتا: "أهل شبرا يعرفون بعضهم في الغربة، بنتقابل في أي مكان في العالم بنقرب من بعض"، مردفا: "أهل شبرا واخدين على التعامل مع الآخر، ونتقبل الآخر بأي شكل وأي صفة ودين كأنه واحد مننا".


وتستضيف إسعاد يونس بجانب السيناريست مدحت العدل الكثير من أصحاب المطاعم المشهورة في منطقة شبرا، حيث تستقبل أصحاب مطاعم أسماك، وكشري، وحواوشي والعديد من الأنواع المختلفة من الحلويات الشرقية.

و تحل الفنانة اسعاد يونس ضيفة على برنامج “سهرانيين” مع الفنان امير كرارة يوم الاربعاء المقبل.

تتحدث إسعاد يونس خلال الحلقة عن مسيرتها الفنية، وعملها في التمثيل والإنتاج وتقديم البرامج، فضلا عن علاقتها بعدد من نجوم الفن، والمواقف الطريفة التي جمعته ببعضهم، على رأسهم الفنان سمير غانم في كواليس فيلم "يارب ولد".

اختارت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس الاعلامية والفنانة زهرة رامى لتجسيد أدوار حياتها الفنية فى برنامج سهرانين الليلة تقديم الفنان المتميز أمير كرارة.

وتغنى زهرة رامى أشهر أغانى الفنانة الكبيرة إسعاد يونس .

 

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