تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي والشيخ محمد بن زايد

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفيًا، أمس الإثنين، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وكان تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأحد الماضي، اتصالًا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بحثا خلاله الأوضاع في أفغانستان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الأمير محمد بن سلمان وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.