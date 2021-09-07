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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي والشيخ محمد بن زايد

بن زايد وبن سلمان
بن زايد وبن سلمان

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفيًا، أمس الإثنين، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وكان تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأحد الماضي، اتصالًا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بحثا خلاله الأوضاع في أفغانستان.

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ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني

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ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين تطورات الأوضاع في أفغانستان

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وأكد الأمير محمد بن سلمان وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.

الشيخ محمد بن زايد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باكستان أفغانستان

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