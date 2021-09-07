محمد صلاح : لم اتمني الإطاحة بـ حسام البدري بهذه السرعة

تحفظ محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، على عودة الأرجنتيني هيكتور كوبر، إلى تدريب منتخب مصر.

وأضاف محمد صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : حسام البدري رغم الأداء السيء الي انه حقق النتائج المطلوبة منه ولم أكن اتمني الإطاحة به بهذه السرعة .

وأكمل : أتمني التعاقد مع مدير فني أجنبي الفترة المقبلة ، حسام البدري أخطأ في مباراة مصر والجابون، ولكنه في النهاية خرج بالمباراة لبر الأمان .

وأختتم محمد صلاح، تصريحاته برسالة إلى اتحاد الكرة، قائلا : في حال تم التعاقد مع مدرب مصري، يجب منحه الحرية المطلقة لاختيار جهازه المعاون، وعدم إجباره على أسماء معينة لعمل موازنة بين الأهلي والزمالك .