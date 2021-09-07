الأهلي يعلن إعارة صفقته الجديدة .. تفاصيل

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إعارة مصطفي البدري المنضم حديثا للفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية الحالية .

قال أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، إن ملف التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تم إغلاقه بعد التعاقد مع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي.

وأضاف توفيق في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، أنه من الوارد أن يتم إعارة مصطفى البدري قبل بداية الموسم الجديد، لتحقيق استفادة مالية منه بالإضافة إلى زيادة خبراته.

وقال توفيق: "أغلقنا ملف الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع مصطفى البدري، ونبحث إمكانية إعارته لأحد الأندية التي تضمن مشاركته لزيادة خبراته والاستفادة المالية منه".

واختتم: "سيتم بحث العروض التي تلقاها عدد من لاعبي الأهلي خلال الفترة الحالية للخروج من النادي على سبيل الإعارة".

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد أعلن التعاقد مع مصطفى البدري من الإنتاج الحربي لمدة خمسة مواسم مقبلة.